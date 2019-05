Il Treno della salute di Medici con l’Africa a Vicenza

Vicenza – Arriverà lunedì 20 maggio, a Vicenza, dove rimarrà sino a mercoledì 22, il Treno della salute di Medici con l’Africa Cuamm, ultima tappa del viaggio “per conoscere, prevenire, star bene” che lo ha portato in venti giorni nelle stazioni di nove città venete. Alle 18 di lunedì, nella stazione ferroviaria del capoluogo berico, si terrà l’evento conclusivo dell’iniziativa, al quale parteciperanno, tra gli altri, l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, che aveva anche salutato l’avvio del percorso alla stazione ferroviaria di Venezia, e il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti.

Il Treno della salute di Medici con l’Africa Cuamm è un progetto ideato dall’associazione Ferrovieri con l’Africa ed è sostenuto dalla Regione del Veneto, con il supporto di Trenitalia e delle Aziende Ulss del Veneto. Ogni vagone del treno ha una diversa funzione. In uno di essi il Cuamm, prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane, sensibilizza sulle tematiche dell’emergenza umanitaria di carattere sanitario in quel continente.

Altri vagoni invece sono dedicati ai laboratori esperienziali, rivolti alle scuole primarie, sui temi dell’alimentazione e dell’attività motoria. Un altro ospita i volontari che effettuano controlli della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo, elettrocardiogrammi, e in un altro ancora gli operatori delle Ulss venete propongono valutazioni e consulenze su corretti stili di vita.