Tre incontri a Vicenza sull’industria del futuro

Vicenza – Digital transformation e Industria 4.0: due sfide decisive per fare impresa oggi. Ma in concreto, come si passa dalla mera innovazione tecnologica ad un modello di business vincente? E le piccole e medie imprese vicentine come hanno interpretato le opportunità derivanti dall’adozione delle tecnologie digitali? Quali percorsi hanno avviato? E quali sono i primi risultati?

Per rispondere a queste domande, Confindustria Vicenza, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Vicenza, lancia il progetto Digital Transformation Story per individuare e far conoscere esempi concreti di applicazioni del 4.0 e generare, così, un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze e stimolare processi di confronto, emulazione e networking.

Il primo di tre incontri, che rientrano nel percorso Digital4Factory, si terrà venerdì 10 maggio alle15, nella sede vicentina di Confindustria, a Palazzo Bonin Longare, e sarà incentrato sui processi produttivi, ovvero sulle tecnologie abilitanti (Industrial IoT, Cloud manufacturing, Industrial Analytics, Advanced Automation, new Human-Machine Interface) e la loro applicazione. Ma anche e soprattutto su capire come cambierà, in profondità, la manifattura del futuro, e come una impresa debba costruire il proprio vantaggio competitivo in questo nuovo scenario.

L’incontro, introdotto da Filippo Miola, delegato di Confindustria Vicenza per Industria 4.0 e Innovazione, vedrà le relazioni di Giovanni Miragliotta, docente di Impianti Industriali e Advanced Supply Chain Planning presso il Politecnico di Milano e, per la School of Management, Direttore dell’Osservatorio Italiano sullo Smart Manufacturing, sull’Internet of Things e sul Nfc & Mobile Payment; e i racconti dei casi aziendali di Tecnoacciai, con Enzo Bonato, e Gruppo Adige Bitumi con Paolo Tellatin.

La partecipazione è libera e gratuita, come lo sarà ai successivi eventi su Logistica e Smart Product. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo raggiungibile sui siti www.confindustria.vicenza.it e www.industriavicentina.it.