Vicenza – In seguito alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da sostenute raffiche di vento, a Vicenza si è registrato il distacco di un frammento di uno stemma in pietra nel muro del giardino del Teatro Olimpico. Nel dettaglio, si è corroso il perno di supporto di una lapide, la quale si è staccata dalla parete appoggiandosi, in parte, alla colonna e alle piante e, in parte, cadendo a terra.

“Ora – ha evidenziato l’assessore alle infrastrutture del Comune, Claudio Cicero, dopo un sopralluogo – i pezzi caduti saranno raccolti e ricomposti da un restauratore e, quindi, la lapide verrà ricollocata”.

“Nessuno ha corso rischi a seguito dell’accaduto – ha proseguito -. Si è trattato di un evento imprevedibile. Nel giardino dell’Olimpico sono molti gli apparati decorativi e monumentali lapidei addossati o sospesi alle pareti perimetrali ed esposte, quindi, alle intemperie. È necessaria una continua manutenzione, spesso dimenticata e trascurata, per porre rimedio a fenomeni assolutamente naturali”.

“Ora proseguiremo le verifiche sugli altri elementi lapidei presenti, con una particolare attenzione anche alle piante del giardino dell’Olimpico, in vista di un abbellimento generale dell’area, meglio se grazie a qualche sponsor, innamorato, come noi, di questo bellissimo gioiello. Presto, grazie agli Amici dei monumenti, daremo il via ai lavori di restauro del portale all’ingresso del giardino del Teatro, per una spesa di 25 mila euro”.

A breve partiranno anche i lavori di manutenzione al tetto di Palazzo del Territorio. “Abbiamo già stanziato 200 mila euro per il primo stralcio – ha concluso Cicero -, ma il prossimo anno serviranno ulteriori fondi. In più, il Ministero per i beni e le attività culturali ha erogato un finanziamento pari a oltre un milione di euro, disponibili dal 2022 per indagini e interventi di miglioramento sismico, così che potremo procedere a un monitoraggio puntuale di tutta la struttura per verificare eventuali criticità”.