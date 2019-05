Vicenza – Va in scena a Vicenza, venerdì 10 maggio, alle 18.30, presso lo spazio AB23, in Contrà Sant’Ambrogio, lo spettacolo “Nuova educazione sentimentale” ovvero essere belli al tempo di Instagram, di e con Martina Pittarello e Valentina Brusaferro, proposto nell’ambito della rassegna “A brand new place”, curata per il Comune di Vicenza da Teatro Scientifico e Theama Teatro. aAd essere prposto sarà un lavoro teatrale supportato da uno studio scientifico sull’argomento e dalla testimonianze di molti adolescenti, raccolte durante interviste a ragazzi e ragazze delle scuole di Vicenza.

“Adolescenza, bellezza, identità – si legge nella presentazione -, paura, disorientamento, corpo metamorfosi, autonomia, sessualità, primo amore, amicizia. Ecco alcune parole chiavi per raccontare questo spettacolo, rivolto a ragazzi dai 13 ai 16 anni, ma non solo. Il tempo che si racconta è il tempo dell’adolescenza, quando si è lasciata la riva sicura dell’infanzia e si naviga a vista, non sapendo ancora quale sarà l’approdo, quando si cerca faticosamente il distacco dai propri genitori, si vuole ragionare con la propria testa, si scoprono l’amicizia e il primo amore”.

“Si racconta la storia di un ragazzo di nome Samuele e dei suoi amici, e degli adulti che gravitano attorno al loro mondo. Si racconta del suo percorso di educazione sentimentale, della sua faticosa ricerca di un’autonomia di giudizio, facendosi largo tra condizionamenti, falsi miti e pregiudizi”. Per maggiori informazioni visitare questo sito. Info e prenotazioni: info@theama.it, www.theama.it. La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all’evento.