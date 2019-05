Sei denunce per guida in stato di ebbrezza nel fine settimana

Vicenza – Sei denunce ed una segnalazione alla prefettura, nell’ultimo fine settimana di controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina, Longare e Lonigo.

In particolare, nel corso degli specifici servizi di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera predisposti tra sabato 4 e lunedì 6 maggio, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza sei persone (cinque uomini ed una donna) per guida in stato di ebbrezza alcolica ed inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Lonigo.

Si tratta di un uomo di 46 anni residente a Vicenza, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,51 grammi di alcool per litro di sangue (il limite massimo consentito dalla legge è di 0,5 g/l); di un 27enne residente a Lonigo, per il quale l’etilometro ha restituito un valore di 2,07 g/l; di un 42enne di Vicenza (1,42 g/l), di un ragazzo di 22 anni (1,35 g/l), di una 29enne (1,14 g/l) e di un 34enne (0,86 g/l), tutti residenti a Vicenza.

Per quanto riguarda, invece, il consumo di sostanze stupefacenti, ad essere segnalato alla Prefettura di Vicenza è stato un 18enne residente a Rovolon, in provincia di Padova, trovato in possesso di 0,15 di marijuana.