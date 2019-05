Schio, quattro giovani con pistola e droga

Schio – Prosegue l’attività di controllo e prevenzione del crimine da parte dei carabinieri della Compagnia di Schio. Ieri una pattuglia dell’Aliquota radiomobile, durante un servizio di prevenzione, ha fermato e controllato un’auto con a bordo quattro giovani, noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti.

E’ stato un controllo che ha dato risultato poiché uno dei quattro, C.M, 19enne di origine moldava, aveva una pistola, poi risultata essere a salve, priva del tappo rosso, con un caricatore con dieci cartucce. L’arma è stata sequestrata. Va sottolineato che la pistola presentava tutte le caratteristiche meccaniche per essere un’arma perfettamente funzionante, tranne che per una non evidente occlusione della canna.

Gli altri ragazzi che erano a bordo dell’auto, anche loro controllati, sono B.V., scledense di 20 anni, nullafacente con pregiudizi polizia, B. K., scledense anche lei, diciottenne studentessa incensurata, e il maladense di 19 anni C.S.N., nullafacente con pregiudizi polizia. I giovani sono stati trovati in possesso di modiche quanti di stupefacenti, per la precisioni 1,6 grammi di marjiuana e 0,34 grammi di cocaina e quindi segnalati in qualità di assuntori.