Schio, incidente per un sorpasso. Due feriti

Schio – Incidente stradale multiplo quest’oggi a Schio, una vera e propria carambola che ha visto coinvolte quattro auto e che solo per un caso fortunato non si è concluso con un grave bilancio ma solo con dei feriti, per altro non gravi. E’ successo stamane, alle 9,30 circa, in via Ss. Trinità, al confine con il territorio comunale di Santorso.

Il conducente di un Fiat Doblo percorreva la strada diretto verso Santorso quando, durante l’esecuzione della manovra di sorpasso dei veicoli che lo precedevano, ha urtato con la ruota anteriore destra contro lo spigolo anteriore sinistro di un’altra auto, una Toyota Corolla, che a sua volta stava iniziando il sorpasso di una terza autovettura, una Fiat Punto che era ferma, in panne. A seguito dell’urto, il Fiat Doblò ha invaso la corsia riservata al senso opposto di marcia urtando frontalmente contro un Fiat Ducato, che stava transitando con direzione Schio centro.

Il conducente del Doblò è stato quello che ha avuto la peggio dato che ha riportato ferite tali da essere soccorso con ambulanza del Suem di Santorso e portato in ospedale. Non è comunque in pericolo di vita. Anche il conducente del Fiat Ducatoè rimasto ferito, più lievemente però, pur avendo dovuto anche lui ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino.