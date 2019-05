Sbanda e si schianta sul contatore del gas

Sovizzo – Sabato sera, alle 23 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in lungo la strada provinciale 35,a Sovizzo, in via Dante Alighieri, per soccorrere un automobilista, che dopo aver perso il controllo del mezzo, ha divelto un contatore del gas abbattendo prima un muretto di cemento.

L’uomo è rimasto lievemente ferito nell’incidente. I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la vettura, una Mustang, ed hanno bloccato la perdita della conduttura di metano con un cuneo, fino all’arrivo dei tecnici del gas.

Il conducente è stato assistito sul posto dal personale del suem 118, ma non è stato necessario portarlo al pronto soccorso. La polizia locale di Creazzo ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo la mezzanotte.