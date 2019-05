Sarego – Furto con esplosione e con “spaccata” all’ufficio postale di Sarego. E’ successo questa notte, poco dopo le 2, nell’agenzia di Poste Italiane di via Floriani, dove i malviventi hanno prima fatto esplodere il bancomat, poi si sono introdotti nei locali dell’ufficio postale abbattendo una delle vetrate. Per farlo hanno usato una autovettura, una Fiat Uno, rubata poco prima ad una 53enne di Lonigo.

Dopo aver prelevato il danaro trovato all’interno dello sportello postamat, per una somma che è ancora in fase di quantificazione sebbene si ritenga che superi i quarantamila euro, si sono allontanati a bordo di una seconda auto, della quale non si conosce né il modello né la targa.

Naturalmente il rumore prodotto dall’assalto è stato molto, e sono subito arrivate molte segnalazioni al 112, cosa che ha fatto scattare l’immediato intervento dei carabinieri, giunti sul posto dalle stazioni di Lonigo e Camisano Vicentino.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, da Lonigo, per spegnere un principio d’incendio all’interno dei locali dell’agenzia, causato dalla deflagrazione. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto, anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.