Primizie salvate dal maltempo a Campagna Amica

Vicenza – Tra le vittime del maltempo di questo mese di maggio c’è sicuramente l’agricoltura, con le primizie di stagione che ne hanno fatto le spese, e basti pensare alla frutta… Ora si accendono i riflettori sulle primizie salvate dal maltempo. Avverrà in questo fine settimana, nei mercati di Campagna Amica, dove le prelibatezze vicentine, con in testa ciliegie di Marostica Igp e le fragole, saranno disponibili al mercato coperto di Vicenza, in Contra’ Cordenons, al DaBar in Corte dei Bissari e Piazza dei Signori, nell’ambito del Festival Biblico, e naturalmente a Marostica, in occasione della 75esima Mostra mercato della ciliegia, che assumerà il carattere di vetrina, a causa della scarsa disponibilità di prodotto, in gran parte danneggiato dal maltempo.

I prodotti salvati dal maltempo saranno proposti dagli agricoltori nei mercati di Campagna Amica sabato 25 e domenica 26. I produttori daranno ai visitatori anche utili consigli per la spesa in una pazza primavera che ha colpito gli alimenti base della dieta mediterranea, con riduzione delle disponibilità di frutta e verdura.

“Nonostante le difficoltà che permangono in molte aree – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – gli agricoltori lasceranno le campagne per offrire la possibilità di acquistare le verdure a chilometro zero sopravvissute. In un momento di grande difficoltà si tratta di un atto di solidarietà a favore dell’economia e dell’occupazione locale, ma anche di un aiuto alla propria salute, per tornare in forma con l’inizio dell’estate”.

Sabato 25 maggio alle 11, con “L’orto in città” verrà celebrata la dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità, con un valore del tutto particolare, dato che Vicenza è anche città Unesco. Protagonista dell’evento sarà Francesca Senesi, consulente nutrizionale. Verrà illustrato ai cittadini consumatori come scegliere consapevolmente cosa mangiare ogni giorno e, in particolare, verranno promossi i valori dell’ospitalità, del vicinato, del dialogo interculturale e della creatività. La dieta mediterranea, infatti, è tutto questo: un modo di vivere guidato dal rispetto della diversità.

Domenica 25 maggio alle 10.30, sempre al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, verrà proposto “La dieta mediterranea: il cibo che unisce”, un momento di incontro con i produttori, per riscoprire il valore dei nostri alimenti del territorio attraverso la relazione con i produttori vicentini. Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13. Sabato sarà anche possibile usufruire della consegna della spesa al domicilio.