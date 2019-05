Venezia – Primo “sì”, oggi, in commissione Cultura della Camera dalla proposta di legge per il riconoscimento del Ponte degli alpini di Bassano del Grappa, sul fiume Brenta, come monumento nazionale.

“Il ponte di Andrea Palladio, conosciuto più popolarmente in tutta Italia come Ponte degli Alpini – ha commentato l’assessore alla scuola e al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan – merita il titolo di monumento nazionale, in quanto simbolo di ricostruzione dopo ogni conflitto, e in particolare dopo la Prima guerra mondiale che ha visto il nostro territorio colpito. Quel ponte è il simbolo di una identità forte, di carattere e di capacità di rialzarsi”.

Alla vigilia dell’adunata nazionale degli alpini di Milano, che ricorda i cento anni della costituzione dell’associazione, questo primo voto positivo ottenuto alla Camera rappresenta – ha evidenziato Donazzan “un buon messaggio per i tanti veneti che parteciperanno all’adunata e quasi un ringraziamento per il lavoro di ricostruzione morale che le penne nere quotidianamente svolgono, a partire dalle nostre comunità”.

“Mi auguro – ha concluso – che presto si perfezioni l’iter normativo per l’iscrizione del manufatto bassanese nella lista nazionale, perché rappresenterà certamente una maggiore tutela nel rispetto verso un monumento che negli ultimi anni è stato vittima di troppi errori e di una gestione non all’altezza della sua rilevanza”.

Soddisfazione per questo primo risultato è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d’Italia, Maria Cristina Carretta. “Una decisione – ha sottolineato – che rende il giusto onore a una fondamentale testimonianza della storia dei nostri alpini e di tutta l’Italia. Salvaguardare la memoria del nostro Paese è un dovere per tutti coloro che lo amano Paese e il nostro voto odierno ne è la più sincera e orgogliosa espressione”.