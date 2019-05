Montecchio Maggiore – Due persone sono rimaste ferite ed hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera, verso le 21, a Montecchio Maggiore. La vettura, con a bordo due persone, stava percorrendo via Melaro quando, il guidatore ha perso il controllo del mezzo, che ha quindi sbandato, andando ad abbattere un palo della pubblica illuminazione. L’auto ha poi continuato la sua corsa finendo, ribaltata, in un campo agricolo che costeggia la carreggiata.

Quando i vigili del fuoco della stazione di Vicenza hanno raggiunto il luogo dell’incidente, hanno subito messo in sicurezza l’automobile ed il palo della luce. Le due persone che si trovavano nella vettura sono state in grado di uscire dall’abitacolo senza bisogno d’aiuto. Una volta fuori dall’auto, il guidatore e il passeggero sono state assistiti del personale sanitario del Suem 118, nel frattempo intervenuto, ed accompagnati al pronto soccorso per un controllo.