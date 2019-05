Venezia – Nella prima metà della giornata di domani si avvierà una diminuzione della nuvolosità sulla nostra regione che, con fasi più alterne sulla pianura, porterà per domani sera un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche un aumento delle temperature. Situazione che in linea di massima si confermerà anche venerdì con assenza di precipitazioni. E’ quanto prevede sul fronte meteorologico l’Arpav, aprendo dunque un filo di speranze che la bella stagione sia sul punto di arrivare e che finalmente si possa dire di essere in primavera.

L’agenzia regionale non manca di ricordare anche come le precipitazioni delle ultime ore abbiano causato un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi, in particolare Brenta, Agno-Guà, Livenza e i corsi d’acqua della rete scolante il Laguna. Si prevede che la loro entità rimarrà sostenuta o in ulteriore lieve crescita anche nelle prossime ore. Puntuale, il Centro funzionale decentrato di protezione civile regionale ha dichiarato per i bacini idrografici veneti lo stato di attenzione per rischio idraulico e idrogeologico (criticità Gialla) dalle 14 di oggi fino alla stessa ora di domani.

Ecco lo stato d’attenzione nel dettaglio: riguarda, per criticità idraulica, Vene-B, (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone); Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione); Vene-F, (Basso Piave, Sile e Bacino scolante il Laguna); Vene-G, (Livenza, Lemene e Tagliamento. Per criticità Idrogeologica invece: Vene-H (Piave Pedemontano); Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone); Vene-C (Adige-Garda-Monti Lessini); Vene-D (Po, Fissero-Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige); Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione); Vene-F, (Basso Piave, Sile e Bacino scolante il Laguna); Vene-G, (Livenza, Lemene e Tagliamento).