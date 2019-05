Meteo, migliora la situazione in Veneto

Venezia – Sta finalmente migliorando la situazione meteo nel Veneto. Le previsioni infatti indicano per oggi un’alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piovaschi locali sulle Prealpi e zone della Pedemontana, mentre domani, venerdì 31 maggio, non sono attese precipitazioni su pianura e Dolomiti, salvo una bassa probabilità di pioggia nel pomeriggio sulle Prealpi.

Lo rende noto l’Arpav, aggiungendo comunque che permane lo stato di attenzione, per possibile criticità idraulica, fino al primo pomeriggio di domani, per i bacini Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-E (Basso Brenta-Bacchiglione), in quanto i livelli idrometrici del fiume Brenta, presso la sezione di Barzizza, e del fiume Fratta, presso la sezione di Valli Mocenighe, rimangono sopra al primo livello e sono in graduale ma lento decremento.

Queste, più in dettaglio, le previsioni meteo dell’Arpav:

Giovedì 30 pomeriggio/sera: alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi e rovesci locali su Prealpi, Pedemontana e zone ad essa limitrofe. Di sera il cielo tenderà a divenire sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a ieri saranno più alte, anche di molto, ma ancora sotto la media, seppur in modo meno significativo.

Venerdì 31 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni assenti su pianura e Dolomiti, sulle Prealpi probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi nel pomeriggio. Temperature, in aumento nel corso della giornata, con valori sotto la media in modo leggero o moderato. Venti deboli/moderati, da nord-est in alta montagna e con direzione variabile altrove. Mare calmo.

Sabato 1 giugno: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe. Precipitazioni assenti su pianura e Dolomiti, sulle Prealpi probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali nel pomeriggio. Temperature in aumento anche sensibile rispetto a venerdì. Venti deboli/moderati, da nord-est in alta montagna e con direzione variabile altrove. Mare calmo.