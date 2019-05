Marijuana trovata in un cestino a Campo Marzo

Vicenza – I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel tardo pomeriggio di ieri, domanica 19 maggio, a seguito di una segnalazione pervenuta da parte dei militari del Terzo reggimento genio guastatori di Udine, impegnati in città nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, hanno trovato in un cestino porta rifiuti, in via Dalmazia, quattro involucri di cellophane, adeguatamente confezionati, contenenti circa 40 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il ritrovamento di ieri fa seguito a quelli avvenuto lo scorso 28 febbraio e 5 marzo, da parte dei carabinieri e dei militari dell’operazione Strade Sicure”+.