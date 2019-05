Limiti ai Pfas, Bottacin: “Berti studi prima di parlare”

Venezia – Polemica a distanza tra l’assessore veneto all’ambiente Gianpaolo Bottacin e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. Oggetto del contendere è un’intervista rilasciata da Berti ad un quotidiano non quale diceva che non sempre la Lega aveva fatto buon uso dell’autonomia già disponibile. “Penso – aggiungeva nell’intervista il consigliere – alla contaminazione da Pfas, dove la Regione aveva la facoltà di fissare delle soglie limite nelle acque, ma non l’ha mai fatto”.

La repolica di Bottacin è tagliente. “Forse – ironizza – è il caso che Berti si metta a studiare prima di rilasciare certe dichiarazioni. La materia Tutela dell’ambiente è di esclusiva legislazione statale, quindi, ad oggi, non esiste nessuna autonomia legislativa regionale su questo. Nonostante ciò la Regione Veneto, non potendolo fare attraverso l’emanazione di una legge, ha posto i limiti con atti amministrativi. E avendo scelto questa strada ci siamo esposti a 43 ricorsi da parte delle aziende£.

“Se il consigliere Berti ed il movimento al quale appartiene – continua l’assessore – vogliono sostenere un ambiente pulito, in questo momento, hanno due possibilità: o ci danno l’autonomia su questa materia, oppure il ministro Costa finalmente fissa limiti nazionali sui Pfas, come il Veneto sta chiedendo da almeno due anni. Berti, forse, potrebbe rivolgersi direttamente al suo ministro Costa, chiedendogli quante richieste abbiamo avanzato prima che si decidesse a convocare un tavolo per mettere limiti nazionali ai Pfas e alle nuove sostanze. Tavolo nazionale non ancora convocato, nonostante gli annunci”.

“E vogliamo parlare – conclude Bottacin – del presidente della Commissione Ecoreati che da mesi rifiuta di incontrarmi e poi accetta di incontrare, non si sa bene a quale titolo, i rappresentanti del Comitato delle mamme no Pfas? Il consigliere Berti, se vuole fare qualcosa di utile per i veneti, chieda al ministro Costa di firmare il decreto che pone limiti zero ai Pfas, come fatto due anni fa dal Veneto”.