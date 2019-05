Incontro di Confindustria sul Fondo di garanzia

Vicenza – A seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 15 marzo, della nuova riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono molte e significative le novità introdotte su questo strumento. Si va infatti dalla ridefinizione delle modalità d’intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia alla riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito

Per fare il punto sulle nuove regole del fondo, Confindustria Vicenza ha organizzato un incontro che si terrà martedì 28 maggio, a partire dalle 10, presso la sede di Palazzo Bonin Longare, in Corso Palladio 13, a Vicenza. Il programma prevede l’apertura di Mirko Bragagnolo, delegato dell’Area credito e finanza di Confindustria Vicenza, e la relazione di Alessandra Greco, dell’Area Credito e finanza di Confindustria sulla riforma del Fondo di Garanzia per le Pmi.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Confindustria e 4Manager, si concluderà poi con l’intervento del responsabile dell’Area sviluppo e supporto, strumenti di garanzia del Mediocredito Centrale, Gianpaolo Pavia.