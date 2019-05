Incidenti stradali con feriti nel vicentino

Lonigo – Due interventi quest’oggi per i vigili del fuoco, su altrettanti incidenti, per fortuna entrambi senza vittime anche se vi sono dei feriti. Il primo è avvenuto poco prima di mezzogiorno, a Lonigo, in via Fossalunga, dove un’auto è uscita di strada ed è finita nel fossato che costeggia la carreggiata e contro il terrapieno dell’ingresso di un’abitazione. Ferita la conducente, che ha fatto tutto da sola, quindi senza che altri veicoli siano stati coinvolti nell’incidente.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la donna dal lunotto posteriore, con la collaborazione del personale sanitario. La ferita è stata quindi stabilizzata dal personal del Suem 118 e trasferita in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Un po’ più tardi, alle 14.30 circa , i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Sandrigo, lungo la stara provinciale 11, in via Chizzalunga, dove c’è stato uno scontro fra due automobili, una delle quali è poi finita nel fossato. Anche in questo caso c’è un ferito.

I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre il ferito dell’auto rovesciata era già assistito dal personale del Suem 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza.