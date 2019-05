Giornate nazionali dei castelli a Vicenza

Vicenza – La città di Vicenza è stata scelta come sito protagonista in Veneto della ventunesima edizione delle Giornate nazionali dei Castelli, evento che si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio e coinvolgerà tutta Italia, organizzato dall’Istituto nazionale dei castelli assieme al Ministero per i beni e le attività culturali.

Sarà un’occasione preziosa per tuffarsi nella storia medievale della città, grazie alla collaborazione offerta dalla Fondazione Coppola, dall’Università Iuav di Venezia, e dall’Ordine degli architetti di Vicenza, e grazie al coordinamento degli assessorati alla cultura e alle infrastrutture del Comune di Vicenza.

Durante le due giornate sono previste diverse iniziative, tra le quali quella di sabato, alle 10, quando Palazzo Chiericati ospiterà il convegno “Le mura di Vicenza e l’acqua”. Sia sabato che domenica verranno proposti due itinerari, alla scoperta delle mura cittadine e del Torrione di Porta Castello.

Nella Loggia Valmarana, al Giardino Salvi, sarà invece allestita una mostra dal titolo “ Vicenza Visioni in corso. Strategie per i luoghi culturali nei percorsi formativi Iuav”, con l’esposizione di progetti realizzati dagli studenti Iuav pensati per le architetture e gli spazi del Giardino Salvi e per alcuni luoghi culturali di Vicenza e Bertesina, all’interno del monumento palladiano restaurato da poco.