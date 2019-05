Il funk di Peter Erskine a Vicenza Jazz

Vicenza – Sarà una serata super funk quella di domani, lunedì 13 maggio, al festival New Conversations Vicenza Jazz, al Teatro Comunale, dove alle 21, si esibirà Peter Erskine, uno dei batteristi simbolo degli anni d’oro della fusion. E proprio alle sue mitiche avventure musicali coi Weather Report e gli Steps Ahead si riallaccia la Dr. Um Band con la quale si presenterà a Vicenza. Ne fanno parte Bob Sheppard (sax), John Beasley (pianoforte, tastiere) e Damian Erskine (basso).

Il Jazz Café Trivellato Bar Borsa risponde con un altro batterista leader, il bosniaco Dejan Terzic (ore 22, ingresso gratuito). La sua band “Axiom” raggruppa nomi ragguardevoli come Chris Speed (sax), Bojan Z (pianoforte) e Matt Penman (contrabbasso).

Per quanto riguarda Erskine, è una vera icona della batteria jazz. Nato nel New Jeresey nel 1954, ha suonato al servizio dei più blasonati leader, in contesti stilistici eterogenei: Chick Corea, Diana Krall, Pat Metheny, gli Steely Dan, Pino Daniele e innumerevoli big band (a partire dalla Stan Kenton Orchestra quando aveva appena diciotto anni). Ma a metterlo sul piedistallo dei super drummer è stata l’esperienza coi Weather Report, dei quali fu membro fondamentale, assieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul, negli anni d’oro della fusion band per eccellenza, partecipando a cinque album del gruppo (compreso 8:30).

La sua gloria nel campo della fusion si rinforza poi grazie agli Steps Ahead (in compagnia di Micheal Brecker, Eddy Gomez e Mike Manieri). In tempi recenti ha coltivato soprattutto formazioni di impostazione acustica: la Dr. Um Band (il cui primo disco è uscito nel 2015) ha segnato un chiaro ritorno alle sonorità fusion e R&B e alle scansioni ritmiche che gli hanno dato una intramontabile fama. Durante il tour che la porterà anche a Vicenza, la Dr. Um Band eseguirà le musiche del nuovo doppio album, Dr. Um Is on Call for You.

Qunato al quartetto del batterista bosniaco Dejan Terzic, ha esordito su disco nel 2016: Axiom, per l’etichetta Cam Jazz. Ma già dalle sue origini il gruppo era caratterizzato da un notevole affiatamento, creato dai rapporti di lunga amicizia e le collaborazioni tra i suoi membri. E non parliamo di un organico qualunque, ma praticamente di una all stars, col serbo Bojan Z al pianoforte (noto dalle nostre parti soprattutto per un duo con Paolo Fresu dall’ormai lunga storia), il neozelandese Matt Penman al basso (uno dei più ricercati strumentisti negli States, dov’è di base) e Chris Speed, una delle voci sassofonistiche più autorevoli della scena newyorkese votata alla ricerca. Il repertorio è basato su composizioni originali, dall’approccio minimalista, gli intrecci timbrici e tematici sorprendenti, il linguaggio moderno e metropolitano. Info: www.vicenzajazz.org; www.tcvi.it.