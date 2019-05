Lega: “Risultato storico”. Bizzotto rieletta

Vicenza – “Oggi è una giornata veramente emozionante, perché la Lega ha raggiunto un risultato storico. Con queste elezioni europee abbiamo finalmente coronato l’intenso lavoro degli ultimi anni, e siamo diventati il primo partito d’Italia. Con questo voto, gli italiani hanno dimostrato di credere nel pragmatismo, nella capacità di analisi e nel buonsenso che da sempre ispirano le scelte di Matteo Salvini, che ha saputo riformare profondamente il partito, innovandolo ed aprendolo alla società civile”.

A parlare così è il deputato vicentino della Lega Erik Pretto, commentando con soddisfazione il risultato elettorale uscito dal voto europeo di ieri, un voto che ha confermato la presenza a Bruxelles della parlamentare europea leghista Mara Bizzotto, bassanese. Oltre a Mara Bizzotto, come diciamo in altra pagina, viene eletta al Parlamento europeo anche la democratica Alessandra Moretti, e forse anche Sergio Berlato, secondo nella lista di Fratelli d’Italia dopo Giorgia Meloni, se quest’ultima, come pare probabile, rinuncerà lasciando libero il suo posto.

“Con questa importante affermazione – ha detto ancora Pretto -, ora vogliamo promuovere anche in Europa la difesa dei confini nazionali, la tutela del made in Italy e la riduzione delle tasse attraverso un dialogo proficuo con quella che sarà la nuova Commissione Europea, in modo da essere più vicini alle esigenze della gente piuttosto che alle cifre decimali degli indicatori economici. Con questo voto chi agisce con rispetto e guarda al futuro ha vinto su chi prevarica e pensa soltanto al passato”.