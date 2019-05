Elezioni, Confartigianato incontra i candidati

Valdagno – In vista delle prossime elezioni comunali in programma il 26 maggio, Confartigianato, propone una serie di incontri pubblici tra i candidati sindaci di alcuni tra gli ottanta comuni del vicentino chiamati al voto. A Valdagno si confronteranno il sindaco uscente, Giancarlo Acerbi, con Alessandro Burtini, Giuseppe Ciambrone e Francesca Vitetta. La serata ha l’obiettivo di meglio conoscere il programma delle diverse liste, e di capire l’indirizzo dei candidati su alcuni temi di maggior rilievo che interessano l’economia e le imprese, con particolare riferimento alle piccole aziende.

Sarà il presidente mandamentale, Gianluca Cavion, a porre ai candidati le domande, uguali per tutti i candidati, sui temi di maggior interesse per il mondo dell’artigianato così come emerso da un questionario distribuito proprio agli imprenditori del territorio: dagli incentivi per la riqualificazione edilizia, alle misure per ridurre l’inquinamento e favorire la tutela ambientale, passando per la burocrazia, il rapporto scuola-mondo del lavoro, fino alle iniziative di fornitura sovracomunale dei servizi ai cittadini. Temi che hanno un respiro anche generale e che interessano anche la comunità nel suo complesso. La serata, aperta a tutti, è in programma per mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 nella Sala Soster di Palazzo Festari.

Incontri con i candidati anche ad Arzignano e a Montecchio Maggiore, organizzato sempre da Confartigianato ma stavolta con Confindustria, Apindustria, Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti. Anche in questi casi si vuole conoscere il programma delle diverse liste e di capire l’indirizzo dei candidati sui temi di maggior rilievo, quali la viabilità, l’arredo urbano, il turismo, l’agricoltura e il consumo del suolo, il rapporto scuola-lavoro, l’ambiente, i rapporti tra gli enti, la sanità. Primo appuntamentoil 15 maggio, ad Arzignano, allle 20.15, alla Pieve Romanica di San Bortolo. Seguirà quello di Montecchio Maggiore, il 16 maggio, alle 20, nella sala civica di Corte delle Filande.

Infine il mandamento Confartigianato di Vicenza propone, sempre per mercoledì 15, un confronto pubblico con i candidati a sindaco nel Comune di Dueville. Sono Giusy Armiletti (Dueville in Comune) e Giovanni Sorzato (Cambia Dueville). L’appuntamento è per le 20.30, al Teatro Busnelli.