Elezioni, candidati a confronto nel bassanese

Bassano del Grappa – A dieci giorni dalle elezioni amministrative del 26 maggio i candidati sindaci del territorio sono stati chiamati a confronto dal Tavolo di Coordinamento delle Categorie Economiche del Bassanese, coordinato da William Beozzo Presidente di Apindustria Bassano del Grappa.

Gli aspiranti primi cittadini sono chiamati a esporre i punti salienti dei rispettivi programmi mettendo in evidenza i punti di maggior interesse per il mondo imprenditoriale. «Organizziamo questi incontri – spiega Beozzo – con l’obiettivo di raccogliere e far conoscere ai nostri associati i progetti di tutti i candidati su temi chiave come le infrastrutture, la semplificazione amministrativa e burocratica, il mercato e l’economia locale, e le politiche di welfare. Chiederemo a tutti di indicarci anche un’azione da mettere in atto nei primi cento giorni da Sindaco. Gli imprenditori saranno inoltre partecipi e protagonisti del confronto con interventi e domande, che non tralasceranno argomenti specifici e questioni aperte che coinvolgono ciascun Comune».

Questo il programma degli incontri tra i candidati, tutti moderati da Alessandro Comin, responsabile della redazione bassanese del Giornale di Vicenza:

Mussolente (Bozzetto Manuele, Marchesan Tatiana, Marini Aurelio, Montagner Cristiano): Mercoledì 15 maggio, ore 20.30, Auditorium Bortolo Busnardo di Casoni di Mussolente.

Tezze sul Brenta (Bordignon Romano, Pellanda Luigi, Scapin Marisca): Giovedì 16 maggio, ore 20.30, Sala Polivalente di Campagnari di Tezze sul Brenta.

Pove del Grappa (Alessi Alessandra, Dalmonte Francesco) e Valbrenta (Ferazzoli Luca, Marchiorello Loris): Venerdì 17 maggio, ore 20.30, Sala Polivalente di Pove del Grappa, Piazza degli Scalpellini.

Nove (Campagnolo Raffaella, Marcon Franco Valter, Zaminato Remo): Lunedì 20 maggio, ore 20.30, Sala Villanova Zanolli Ex Metano di Nove.

Cassola: (Bonin Mattia, Maroso Aldo, Miotti Egisto): Martedì 21 maggio, ore 20.30, Sala consiliare di Cassola.

Bassano del Grappa (Pavan Elena, Trevisan Bruno, Vernillo Angelo): Mercoledì 22 maggio, ore 20.30, Oratorio Pier Giorgio Frassati, Santa Croce di Bassano.

Cartigliano: (Grego Guido, Racchella Germano): Giovedì 23 maggio, ore 20.30, Sala Nobile di Villa Cartigliano.

Apindustria, Confindustria, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Confcommercio e Confesercenti invitano tutti gli imprenditori, iscritti e non, ma anche i cittadini, ad ascoltare gli interventi dei candidati sindaci per arrivare nel segreto dell’urna e esprimere una scelta consapevole sul futuro del loro Comune nei prossimi cinque anni.

«L’impegno delle nostre categorie nell’organizzazione di queste serate – continua Beozzo – risponde all’esigenza di un dialogo aperto che negli anni abbiamo sempre sostenuto tra le istituzioni, le categorie economiche e la società civile. Politica, mondo dell’impresa e del lavoro, associazioni e cittadini in genere sono chiamati a fare squadra e a portare il loro contributo per far crescere le comunità in cui viviamo in uno spirito di condivisione ma anche di concretezza sulle politiche di sviluppo delle imprese e delle attività commerciali, le infrastrutture fisiche e digitali, i servizi alle persone, la sostenibilità e la promozione dei territori. Faremo attenzione alle parole di ciascun candidato sindaco – conclude il Presidente – ma soprattutto ai fatti che faranno seguito nei prossimi anni. Perché queste serate saranno solo il punto di partenza di un lungo e proficuo confronto, nel quale le nostre categorie saranno sempre in prima linea per farsi portavoce di problemi e portatrici di soluzioni».