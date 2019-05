Elezioni, buona affluenza alle urne nel vicentino

Vicenza – E’ significativo il dato dell’affluenza alle urne, nel vicentino, in questa domenica elettorale di fine maggio in cui si decide come sarà l’Europa del futuro, e nella quale comunque si rinnovano anche molte amministrazioni comunali, ben 80 nella nostra provincia. Alle 12 nella nostra zona aveva votato oltre il 21% degli aventi diritto, a fronte di poco più del 16% a livello nazionale.

Il dato di oggi è in aumento anche rispetto di quello delle passate elezioni europee, di un punto percentuale circa. Un po’ più bassa la percentuale dei votanti nella città di Vicenza, dove alle 12 aveva votato il 19,14% degli elettori.

Ricordiamo che si vota per rinnovare l’amministrazione comunale in vari centri importanti della nostra provincia, con più di 15 mila abitanti e che quindi andranno al ballottaggio tra 14 giorni se nessuno dei candidati sindaco avrà raggiunto la metà più uno dei voto.

Sono Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Arzignano e Montecchio Maggiore. Naturalmente in questi comuni l’affluenza al voto è decisamente più alta, ad esempio rispetto a Vicenza, con percentuali di votanti a mezzogiorno di oltre il 22 ed anche il 23%.