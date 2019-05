Disagi e allagamenti a Vicenza per il maltempo

Vicenza – A causa delle precipitazioni intense che da ieri stanno interessando il territorio, questa mattina, in viale Fusinieri, nel tratto di strada a fondo cieco dal semaforo di via Quadri alla sede di Aim, è tracimata la roggia Riello causando un allagamento della strada. È intervenuto, quindi, il gruppo comunale della protezione civile che ha rimosso il materiale che ostruiva il fluire dell’acqua riportando la situazione allo stato originario e facendo rientrare l’allarme.

La polizia locale ha fatto spostare un’auto a rischio mentre Aim Amcps ha portato due bancali con sacchi di sabbia a disposizione dei cittadini. La protezione civile si è poi diretta in strada Cul de Ola, nel tratto verso Bertesina, che risulta attualmente allagato a causa della tracimazione di un fossato. Sul luogo Aim Amcps ha posizionato la relativa segnaletica.

Altre segnalazioni in città, riguardanti allagamenti di tratti di strada, al momento non particolarmente allarmanti, sono pervenute dalla zona Bertesinella all’incrocio con ca’ Balbi, sulla strada Padana verso Verona all’altezza di Ponte Alto, nel sottopasso di Colombaretta, in zona ponte di Debba e sulla Marosticana in corrispondenza del civico 100 (dove l’allarme è da poco rientrato). In queste zone Aim Amcps ha provveduto a posizionare i segnali di strada allagata.

La protezione civile comunale sta monitorando l’evolversi della situazione in collaborazione con Aim e Viacqua. Secondo l’Arpav, nelle prossime ore potrebbero verificarsi temporali ma le precipitazioni dovrebbero essere in calo. Gli aggiornamenti sulla situazione maltempo sono pubblicati in tempo reale suo sito internet del Comune di Vicenza, su www.bacchiglione.it e sui social (Facebook, Twitter e Instagram) seguendo l’hashtag #allertavicenza.