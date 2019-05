Continuano i controlli antidroga dei carabinieri

Schio – Non cala l’impegno dei carabinieri nell’opera di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nella nostra provincia. Nel tardo pomeriggio di ieri la Compagnia di Schio ha organizzato una vasta operazione di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di una decina di pattuglie per una ventina militari, supportate da operatori del Nucleo cinofili e da due pattuglie del consorzio della polizia locale Altovicentino, che ha fornito la stazione mobile.

I controlli si sono focalizzati sulla zona delle corriere ed in particolare allo skatepark, che è stato circondato minuziosamente ispezionato con l’ausilio di cani antidroga. Gli avventori sono risultati essere quasi tutti persone conosciute alle forze dell’ordine per i loro precedenti penali. Due di essi sono stati segnalati come assuntori, poiché è trovati in possesso di circa mezzo grammo di hashish. Anche nelle zone dei portici attigue allo skatepark è trovato un uomo in possesso di marijuana e segnalato come assuntore.

Trovati abbandonati invece, e quindi sequestrati, tre bilancini elettronici, due coltelli con tracce di stupefacenti e 2,75 gr. di hashish. Controlli, infine, anche in altre zone del territorio comunale di Schio e in centri limitrofi, dove altre cinque persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacente, tra hashish e marijuana.

Sempre per quanto riguarda l’attività antidroga dei carabinieri, ma stavolta spostandoci a Vicenza, ch’è da segnalare che gli uomini della Sezione radiomobile, nel tardo pomeriggio di ieri, 24 maggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando in via dei Mille, hanno notato, appoggiato sul muro di cinta di un’abitazione, un calzino nel quale sono stati poi trovati involucri, adeguatamente confezionati, contenenti più di 80 grammi marijuana. Il tutto è stato sequestrato ed è stata informata l’autorità giudiziaria.