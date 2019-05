Cambio al vertice dei vigili del fuoco di Vicenza

Vicenza – Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha reso noto una serie di avvicendamenti nei diversi comandi provinciali, con decorrenza 27 maggio. Il primo dirigente Luigi Pio Diaferio, attuale capo dei vigili del fuoco di Gorizia, sarà il nuovo comandante dei pompieri di Vicenza. L’attuale comandante ,Mauro Luongo, promosso dirigente superiore, è trasferito a Trieste.

Luigi Pio Diaferio, ingegnere, è entrato per concorso pubblico, nel settembre del 1994, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, come funzionario tecnico direttivo. Dal maggio 1995, dopo il corso di formazione iniziale a Roma, ha svolto servizio come funzionario presso il comando provinciale di Treviso dove, nel febbraio 1996, assume l’incarico di vice comandante.

Partecipa alle grandi calamità nazionali dei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia, come responsabile dei campi base. Nel 2011, dopo essere stato promosso, assume l’incarico di dirigente di supporto del direttore interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige. Dal primo dicembre 2014 è comandante dei Vigili del fuoco di Gorizia.