Cade nella vasca di fanghi, salvato dai pompieri

Arzignano – Si è sfiorato un ennesimo tragico incidente sul lavoro, questa mattina, sabato 18 maggio, ad Arzignano, all’interno di una azienda conciaria con sede in via della Concia. Un uomo è infatti caduto dentro una vasca di fanghi, ed è stato poi salvato in extremis dai vigili del fuoco, con il supporto degli operatori speleo alpino fluviali (Saf) di Vicenza e dei sommozzatori. Al momento resta ancora da chiarire la dinamica dei fatti, di come l’uomo sia finito nella vasca.

I pompieri, accorsi da Arzignano, sono arrivati sul posto verso le 6.30 e, con l’aiuto degli operatori dei vigili del fuoco del nucleo Saf di Vicenza e dei sommozzatori di Mestre, sopraggiunti in seguito, sono riusciti a recuperare l’uomo. Una volta tratto in salvo è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem.

A supporto del personale dei vigili del fuoco, è intervenuto il nucleo Nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr) dei colleghi di Padova, che si è occupato della bonifica dei materiali e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri e dal personale dell’Agenzia regionale per la protezione e ambientale (Arpav). Le operazioni di soccorso messe in atto dai pompieri sono terminate dopo circa tre ore dall’inizio dell’intervento.