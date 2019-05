Bassano, bene l’inziativa “Biblioteca #plasticfree”

Bassano del Grappa – Grande successo, a Bassano, per l’iniziativa Biblioteca #plasticfree promossa dalla biblioteca bassanese e da Etra, il gestore della raccolta rifiuti in città. L’iniziativa prevedeva la fornitura di borracce plastica free e l’eliminazione, nella sede della biblioteca, dell’erogatore di bottigliette di plastica a vantaggio di bevande biologiche e bicchieri biodegradabili. Ed ha avuto decisamente successo dato che, in due giorni, sono stati ben 500 gli utenti che hanno ritirato la loro borraccia.

Generale è stato inoltre l’apprezzamento per il progetto, sia da parte dei molti frequentatori abituali della biblioteca che da parte di nuovi utenti che, per l’occasione si sono recati in biblioteca per la prima volta. Segno di una sensibilità ambientale cresciuta e diffusa, evidente anche dai molti giudizi positivi espressi sui social. Non sono mancati, inoltre, i contatti da parte di altre biblioteche anche fuori regione, incuriosite dal progetto ed intenzionate a promuovere iniziative analoghe.

Più nel dettaglio, con Biblioteca #plasticfree elimina il distributore delle bottigliette di acqua in plastica sostituendolo con un erogatore d’acqua allacciato alla rete idrica comunale. Anche i bicchieri sono biodegradabili. A fianco, un nuovo distributore di bevande biologiche, anch’esso con bicchieri biodegradabili e palette in legno.