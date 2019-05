A fuoco la Jaguar di un politico locale

Tezze sul Brenta – Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono al lavoro nel tentativo di stabilire le cause dell’incendio che nella tarda serata di ieri, giovedì 16 maggio, ha interessato una vettura, a Tezze sul Brenta.

L’auto, una Jaguar modello F-Pace di proprietà di un politico locale, si trovava parcheggiata in via XXV aprile quando è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo, come si può appurare dall’immagine pubblicata sopra, ha danneggiato in modo irrimediabile il suv.

I vigili del fuoco, accorsi da Bassano del Grappa, sono intervenuti sul posto verso le 22: hanno spento le fiamme che avvolgevano la Jaguar evitando così il coinvolgimento degli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

In questo momento sono in corso, da parte del personale dei vigili del fuoco e dell’ufficio di polizia giudiziaria, gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Altri rilievi sono stati eseguiti nella serata di ieri anche da parte delle forze di polizia.