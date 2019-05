Auto a fuoco in A31 dopo un tamponamento

Longare – I vigili del fuoco all’opera quest’oggi, verso le 13, chiamati all’intervento sull’autostrada A31 Valdastico Sud, tra i caselli di Barbarano e Longare, in direzione di marcia verso nord, per un’auto che si è incendiata dopo aver tamponato un autocarro. I conducenti di entrambi i mezzi sono rimasti illesi, e particolarmente fortunato certo è stata la persona che era alla guida dell’autovettura.

I pompieri sono arrivati da Lonigo ed hanno spento le fiamme, senza porte fare nulla per l’auto che è andata completamente distrutta dal fuoco. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

E c’è da segnalare anche un altro intervento effettuato questa mattina dai vigili del fuoco, che hanno recuperato un animale in difficoltà, un caprone, in Contra’ Smiderle a Schio. L’ovino era scappato dal recinto, finendo dentro una vecchia cava. Difficile il recupero dell’animale effettuato con tecniche Saf per il luogo impervio in cui si trovava.