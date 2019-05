Ancora un bancomat fatto esplodere

Arcugnano – Nuovo assalto ad uno sportello bancomat durante la notte. Stavolta è successo ad Arcugnano, dove il furto è andato a segno e ad essere fatto esplodere è stato lo sportello Atm della filiale della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, in viale Sant’Agostino. Erano circa le 4.20 di stanotte quando sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brendola, assieme ai loro colleghi della stazione di Longare.

Poco prima i banditi, dopo aver oscurato le telecamere del di sorveglianza presenti all’esterno, avevano messo del materiale esplodente nello sportello bancomat facendolo deflagrare e rubando il danaro in esso contenuto.

Subito dopo si sono allontanati a bordo di un veicolo non meglio descritto per ignota destinazione. L’entità del furto è ancora in fase di quantificazione. Le indagini sono in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza.