Anche CasaPound in consiglio comunale

Vicenza – Davamo notizie ieri dell’elezione, nel turno di voto di domenica scorsa, di un esponente di Forza Nuova in un consiglio comunale del vicentino. Si trattava di Daniele Beschin, eletto tra le fila della lega nella lista a sostegno del nuovo sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua. Ebbene, non è questo l’unico caso di un uomo dell’estrema destra che entra nell’amministrazione di una città della nostra provincia.

Anche CasaPound Vicenza infatti ci fa sapere di avere adesso un consigliere comunale in terra berica. Anzi ne ha due, ma definisce di “particolare risalto il risultato di Luca Vitale, eletto da indipendente nelle liste della Lega a Grisignano”. Merita ricordare comunque che CasaPound, alle elezioni europee di domenica scorsa, ha raccolto, a livello nazionale, lo 0,3% dei voti, facendo registrare quindi un consenso tra l’elettorato vicino allo zero. Per le amministrative invece, evidentemente, ha trovato ospitalità nelle liste della Lega…

CasaPound Italia aggiunge anche altri dati, dichiarando di avere 63 consiglieri comunali eletti al primo turno nella tornata di amministrative che si è appena conclusa: 26 eletti in Lombardia; 18 in Piemonte; 5 in Abruzzo; 4 in Emilia Romagna; 2 rispettivamente in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Veneto. Infine, uno in Calabria e uno in Puglia. Altri che potrebbero entrare dopo i ballottaggi del 9 giugno.