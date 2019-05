Ai nastri di partenza il festival Vicenza Jazz

Thiene – Ventiquattresima edizione del festival New Conversations– Vicenza Jazz al via. La kermesse musicale vicentina inizierà quest’anno con un prologo, nella vicina Thiene, domani, giovedì 9 maggio, all’Auditorium Fonato. L’appuntamento è per le 21 e si ascolterà l’’ensemble del sassofonista Claudio Fasoli. Il suo “Inner Sound” è un progetto dalle sonorità ‘spirituali’ che coinvolge Gianluca Carollo (tromba, flicorno), Michele Calgaro (chitarra elettrica), Michelangelo Decorato (pianoforte), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Gianni Bertoncini (batteria, elettronica) e Marco Zanoli (batteria). Ricordiamo che il festival– Vicenza Jazz è organizzato dal Comune di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz e in collaborazione con il Bar Borsa.

“Claudio Fasoli si legge nella presentazione della serata d’esordio del festival – rappresenta il lato colto del jazz italiano. E lo ha ribadito in tempi recenti la riedizione di due album fondamentali della sua discografia come Land e Bodies. Nato a Venezia nel 1939 ma milanese di ’adozione, Fasoli è una presenza particolarmente significativa nel jazz italiano ed europeo. Ha lasciato importanti tracce musicali in compagnia di musicisti come Henri Texier, Lee Konitz, Jean-François Jenny-Clark, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Palle Danielsson, Tony Oxley, Giorgio Gaslini. Indelebile è poi il ricordo degli anni fusion progressive con il Perigeo, gruppo fondato assieme a Franco D’’Andrea, Giovanni Tommaso e Bruno Biriaco”.

““Inner Sounds”, che a Thiene sarà eseguito da un ensemble di sette elementi, è caratterizzato dal fascino del mistero che anima le più suggestive opere d’’arte. Temi e sonorità riecheggiano un sentimento quasi religioso e rivelano un’’acuta concezione della musica. Le composizioni di Fasoli sono ispirate alla raccolta di sette poemi Horae Canonicae del poeta inglese Wystan Hugh Auden, che tratta il tema dell’’accettazione o della negazione divina. Da questo spunto scaturisce un sound contemplativo, capace di possedere la mente, avvolgere l’’orecchio, assuefare il nostro inconscio”.