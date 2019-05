A Vicenza “Un anno vissuto letterariamente”

Vicenza – Si terrà sabato 18 maggio, a Vicenza, nella Sala Lazzati Opere Sociali, in Piazza Duomo, a partire dalle 14.30, l’incontro “Un anno vissuto letterariamente”, appuntamento annuale dei gruppi di lettura del Veneto, promosso nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa “Il Veneto legge”, organizzata dalla Regione in collaborazione con l’Associazione italiana biblioteche e l’Ufficio scolastico regionale.

“Porgo ai partecipanti – ha detto oggi l’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari – il mio più caloroso saluto e incoraggiamento a rendere ancor più speciale questo appuntamento di incontro e di scambio, per ribadire una volta di più l’importanza della lettura quale strumento di unione, di conoscenza e di crescita. A tutti i cittadini veneti rinnovo l’invito a partecipare alla grande manifestazione conclusiva di Veneto Legge del 27 settembre prossimo”.

L’incontro di Vicenza, infatti, è una delle prime tappe di avvicinamento alla Maratona di lettura prevista per venerdì 27 settembre 2019, alla quale faranno seguito, nei prossimi mesi, molti altri appuntamenti in tutto il Veneto, anche nei luoghi di villeggiatura attraverso gli incontri “Sotto l’ombrellone”, rivolti a chi soggiorna nelle località balneari e le “Letture da trekking”, per chi si trova nelle località montane.