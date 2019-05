30enne ferito con un coltello da un ladro

Vicenza – Intervento dei carabinieri del Radiomobile di Vicenza, dopo una al 112, stamane alle 07.30 circa, per un tentativo di rapina subito da un 30enne di nazionalità nigeriana residente in città. E’ successo in contra’ Orefice, dove il giovane nigeriano si è accorto che un individuo armato di tronchese stava cercando di rubargli la bicicletta chiusa con un lucchetto.

E’ quindi intervenuto, per farlo desistere, ma il ladro ha estratto un coltello e dopo averlo minacciato lo ha ferito ad una, procurandogli delle lesioni che guariranno in una ventina di giorni. Subito dopo si è dileguato nelle vie circostanti. Il ferito invece è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo per le cure del caso. Le indagini sono in corso per risalire all’identità del malvivente.

Sempre i carabinieri del Radiomobile di Vicenza, nella serata di ieri, 15 maggio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, un 42enne di nazionalità algerina R.Y., residente in città. L’uomo, sottoposto ad un controllo di routine nel parcheggio del supermercato Prix di via Carso, è stato trovato in possesso di un coltello e di una catena con i quali, poco prima, aveva minacciato per futili motivi il personale del punto vendita ed i clienti.