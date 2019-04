Vicenza, Serbia e Italia in una mostra fotografica

Vicenza – Sarà inaugurata a Vicenza, sabato 13 aprile, alle 11, a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, la mostra fotografica dal titolo “La Serbia e l’Italia: un esempio di solidarietà 1914–1918” con documenti storici custoditi nell’archivio della Repubblica di Serbia.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il consigliere comunale Leonardo De Marzo, che ha la delega ai gemellaggi e alle relazioni internazionali, il console onorario della Repubblica di Serbia, Loreta Bagio, e l’ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia, Goran Aleksic.

La mostra,che resterà aperta dal 13 al 19 aprile, è organizzata dal Consolato onorario della Repubblica di Serbia in Veneto, in collaborazione con Itaca e con il Comune di Vicenza, ed espone molti interessanti documenti sulla storia della Serbia durante la prima guerra mondiale.

Nella mostra vengono documentate, in particolare, le relazioni serbo-italiane, sia sotto il profilo diplomatico che per gli aspetti culturali e militari, nel periodo dal 1914 al 1918, con focus sul contributo dato dalla Serbia alla vittoria degli alleati. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it.