Vicenza, rubinetti a secco per lavori all’acquedotto

Vicenza – Rubinetti a secco domani, mercoledì 17 aprile, in alcune zone del centro città. Questa interruzione nella fornitura del servizio idrico è prevista dalle 8.30 alle 12 e interesserà contra’ San Paolo, parte di contra’ Ponte San Michele, contra’ delle Gazzolle, piazza delle Biade, contra’ Santa Barbara e parte di stradella Santa Barbara.

La sospensione dell’erogazione dell’acqua si renderà necessaria per consentire ai tecnici di Viacqua di eseguire un intervento urgente di riparazione sulla rete di acquedotto. Per informare i residenti sono stati affissi appositi avvisi nelle zone interessate dalla manutenzione. In concomitanza coi lavori potrebbe verificarsi qualche rallentamento in prossimità dell’incrocio con contra’ Gazzolle.

Durante il periodo di sospensione dell’erogazione, si consiglia di spegnere gli elettrodomestici o le altre apparecchiature che utilizzano acqua (come ad esempio macchine per il caffè, lavatrici, lavastoviglie…) e, una volta ripresa l’erogazione, di far scorrere l’acqua da alcuni rubinetti prima di riavviare gli elettrodomestici. Questo per eliminare le sacche d’aria eventualmente presenti e le tracce di torbidità che potrebbero essersi create per effetto del movimento nelle tubazioni.

Viacqua, società che gestisce il servizio idrico integrato in 68 Comuni della Provincia di Vicenzasi scusa per i disagi che questo intervento potrebbe comportare e garantisce che si cercherà di effettuare i lavori nel più breve tempo possibile. Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione degli utenti il servizio di pronto intervento al numero verde 800 991522.