Vicenza, ragni pericolosi abbandonati in albergo

Vicenza – I carabinieri forestali della stazione di Vicenza, assieme a quelli del nucleo Cites , che si occupa del commercio illegale di animali protetti, sono intervenuti nella serata di ieri, 10 aprile, dopo la una segnalazione di un albergatore che, in una camera della sua struttura, aveva trovato una scatola di cartone che riteneva potesse contenere degli animali. Ed infatti, al suo interno, in contenitori di vetro e di plastica, i militari hanno trovato, dei ragni anche di grosse dimensioni, appartenenti a 17 specie diverse.

Hanno attivato le procedure previste in queste situazioni e provveduto a mettere in sicurezza l’ambiente e gli animali stessi, procedendo anche al loro immediato sequestro ed alla custodia corretta. Dagli accertamenti effettuati, i ragni, appartenenti a specie che non hanno effetti invalidanti sull’uomo, sono stati abbandonati nella camera da un ospite che si è fermato per un periodo prolungato e che da circa una decina di giorni era andato via, per altro senza pagare il conto.

Gli animali presentavano segni di stress e disidratazione e sono stati subito alimentati. Due esemplari erano però già morti. Sui contenitori erano presenti delle etichette che parrebbero indicare la provenienza dall’est europeo. Va ricordato che gli aracnidi sono considerati “animali pericolosi” e quindi non sono detenibili in cattività senza autorizzazione. Vi sono molti appassionati di questo genere che spesso, pur essendo potenzialmente esperti, sottovalutano la pericolosità e l’impatto emotivo nei confronti delle persone.

A maggior ragione non possono essere trasportati o detenuti in strutture ricettive dove le possibilità di fuga accidentale sono elevate e dove è possibile che vengano trovati dal personale di servizio, ovviamente non preparato alla situazione. Il proprietario dei ragni è stato quindi denunciato per abbandono di animali e rischia l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da mille a diecimila euro. Oltre a questo, sono in corso gli accertamenti per accertare la provenienza dei ragni ed effettuare quindi le verifiche sulle possibili vendite illegali.