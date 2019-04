Vicenza – Mattinata di pulizie straordinarie, quest’oggi, a Campo Marzo. Il polmone verde di Vicenza, a due passi dal centro storico è stata infatti oggetto di un intervento di circa sei ore da parte di sei operatori di Aim Ambiente.

Operando una pulizia dell’area sia verso viale Dalmazia sia verso viale dell’Ippodromo e del parcheggio Verdi, il personale ha recuperato una trentina di siringhe, la maggior parte delle quali è stata trovata all’interno dei cestini del parco e nelle siepi del parcheggio Verdi.

“Per questo intervento straordinario – ha evidenziato l’amministratore unico di Aim Ambiente, Mariano Farina -, abbiamo suddiviso Campo Marzo in dodici settori, andando a controllare anche i punti più fuori mano e meno accessibili, dove talvolta è abbandonato questo tipo di materiale, e dove normalmente non arriva la pulizia ordinaria dei nostri operatori”.

Vale comunque la pena ricordare che il personale di Aim Ambiente, società che cura il ciclo integrale dei rifiuti urbani nel Comune, controlla e si occupa quotidianamente della pulizia di viali, delle strutture di raccolta dei rifiuti e di tutti quei punti di passaggio più frequentati dai cittadini.

“Per garantire il decoro di Campo Marzo – ha sottolineato il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – abbiamo deciso di prevedere la pulizia straordinaria ogni tre, quattro mesi con la collaborazione di Aim Ambiente, in modo da eliminare dalla zona le siringhe che fortunatamente, per la maggior parte, sono state rinvenute nei cestini”.

“Di recente – ha concluso il primo cittadino – abbiamo attivato il controllo dell’area con una presenza costante di una pattuglia che ha il compito di intervenire in una zona più ampia della precedente. Inoltre, per l’estate, prenderà il via il progetto di contrasto delle tossicodipendenze in sinergia con l’Ulss 8 Berica, i servizi sociali, il volontariato sociale e l’unità di strada, insieme alle forze di polizia e al Serd”.