Vicenza, nominato il cda di Ipab per i Minori

Vicenza – Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione di Ipab per i Minori. Sono Gian Pietro Santinon, Liliana Zocca e Paola Pretto. Scelti sulla base delle candidature pervenute in comune entro la scadenza del 22 marzo scorso, i nuovi componenti del cda, il cui incarico è gratuito, resteranno in carica per cinque anni con possibilità di rinnovo per un’unica volta.

Nella seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, svoltasi il 3 aprile, sono stati eletti presidente Gian Pietro Santinon e vicepresidente Liliana Zocca. Il decreto di nomina del sindaco è pubblicato sul sito del Comune di Vicenza, nella sezione Pubblicazioni online, Nomine e designazioni. I curricula dei componenti il cda e la delibera di convalida e di elezione del presidente e vicepresidente sono invece disponibili sul sito di Ipab per i Minori di Vicenza, nell’apposita sezione.