Vicenza, la Bertoliana si prepara a rinnovarsi

Vicenza – “La Bertoliana: la biblioteca che piace?” E’ questo il titolo del questionario che la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza distribuirà, da lunedì 8 aprile, in tutte le sue sedi, per due periodi di sondaggio tra i suoi utenti, da aprile a giugno e da settembre a fine novembre. Nel questionario di gradimento, la Biblioteca chiede agli utenti, in forma anonima, di esprimere valutazioni sui servizi erogati, sulle sedi dell’istituzione, ma anche suggerimenti e indicazioni per implementare e rinnovare la qualità dell’offerta. Un capitolo del questionario è dedicato alle proposte e ai suggerimenti per quella che sarà la Nuova Bertoliana.

La biblioteca civica vicentina si sta infatti preparando e riorganizzando verso una nuova sede,che risponda alle esigenze più contemporanee di una Public Library, su modello delle molte biblioteche e mediateche che negli ultimi anni si sono viste sorgere nelle città di tutto il mondo, in Europa ma anche in Italia. Un luogo dove mettere assieme le diverse forme espressive della cultura e della conoscenza, ma anche dove poter accedere finalmente a forme e strumenti per una società che cambia velocemente.

“Il questionario – si precisa in una nota della Bertoliana – sarà distribuito solo in formato cartaceo presso le sedi della biblioteca. La scelta è dettata dalla volontà che siano veramente gli utenti che oltrepassano la porta fisica delle sedi a contribuire a questo processo di verifica. Il coinvolgimento dei cittadini è importante poiché si tratta di un servizio pubblico, destinato a soddisfare i bisogni della comunità, incrementando così il senso di appartenenza degli utenti nei confronti dell’istituzione”.