Vicenza, insediato il nuovo prefetto Pietro Signoriello

Vicenza – Si è insediato ieri il nuovo Prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello. Subentra a Umberto Guidato, che va a guidare la Prefettura di Brindisi. Il nuovo rappresentante del governo nella nostra provincia è di origini campane ed ha 54 anni. E’ stato nominato viceprefetto nel 2002, con incarichi prima alla Prefettura di Grosseto e poi, dal 2010, a quella Treviso, sua ultima sede prima di essere nominato prefetto e destinato adesso al capoluogo berico.

“E’ un incarico che assumo con formidabile entusiasmo – ha scritto nella sua lettera di saluto alla popolazione vicentina – lusingato dal poter continuare a lavorare in Veneto e di lavorare in una terra generosa, ricca di storia illustre e di forti tradizioni e di una cultura identitaria di eccellenza”.

In mattinata il nuovo prefetto aveva incontrato, a Palazzo Trissino, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che è anche presidente della Provincia. “È stato un ottimo incontro – ha commentato Rucco – che ci ha permesso di evidenziare gli obiettivi comuni per Vicenza e per il territorio provinciale. La priorità di entrambi è sicuramente il tema della sicurezza e un’azione davvero efficace in questo senso non può prescindere dalla sinergia tra le forze dell’ordine e gli attori principali che operano sul territorio”.

Il sindaco ha anche salutato e ringraziato, per la sua opera a Vicenza negli anni passati, il prefetto uscente, Umberto Guidato, che aveva a sua volta nei giorni scorsi, scritto una lettera di commiato alla cittadinanza. Rucco, ricevendolo in municipio, aveva ricordato la grande disponibilità dimostrata da Guidato, ringraziandolo in particolare “per la collaborazione e i risultati condivisi, a partire dal perfezionamento del Protocollo d’intesa sul controllo di vicinato” e facendogli “i migliori auguri per il suo nuovo incarico a Brindisi”.