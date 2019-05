Vicenza e provincia in breve

Vicenza, dopo il crollo alle poste c’è il container –

Con qualche giorno d’anticipo rispetto alla data prevista (2 maggio), da oggi è operativa la sede provvisoria dell’ufficio postale di Vicenza 6, in via Mercato Nuovo, a Vicenza. I sette sportelli e la saletta consulenza saranno a disposizione dei cittadini per i servizi postali e finanziari secondo i consueti orari. Vale a dire dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A Montecchio c’è “Villa Cordellina in fiore”

Dal 3 al 5 maggio Villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore, ospita la seconda edizione di “Villa Cordellina in fiore”, la mostra mercato internazionale di orchidee botaniche e ibride e piante particolari organizzata dall’associazione triveneta Amatori Orchidee, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio della Regione del Veneto. Il via venerdì 3 maggio, dalle 19.30 alle 20.30, con il corso base gratuito sulla coltivazione delle orchidee. Alle 9.30 di sabato 4 è in programma l’inaugurazione, mentre alle 10.30 la commissione dell’associazione italiana orchidologia premierà le migliori piante esposte. La mostra sarà aperta, con ingresso libero, dalle 9 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 18 di domenica. Una decina di espositori, selezionati tra i migliori venditori e produttori a livello nazionale e internazionale, proporrà al pubblico orchidee, piante particolari ed accessori per la coltivazione. Nel corso delle due giornate sarà attivo uno spazio “Sos orchidea”, dove chi possiede piante in sofferenza potrà ottenere consigli da parte degli esperti sulla coltivazione e il loro recupero. Presenti inoltre i volontari dell’associazione Team for children Vicenza onlus, che distribuiranno gadget per informare sulle finalità e sui progetti dell’associazione.

Festival di magia, sabato 18 maggio, ad Arzignano

Arzignano magic festival, sabato 18 maggio, in piazza Libertà. Dalle 16 alle 18 è in programma la scuola di magia per bambini dai 5 ai 10 anni, con Simone Al Ani e la casa magica di Venezia (iscrizione obbligatoria gratuita presso la Biblioteca Giulio Bedeschi, 0444 673833), mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo di magia con Simone Al Ani (vincitore di Italia’s got Talent), Alberto Giorgi (The illusionist) e Basilio Tabacchi (Magic Comedy). In occasione dello spettacolo, i negozi del centro rimarranno aperti