Vicenza e provincia in breve

Vittorio Sgarbi a Montecchio per una lectio magistralis –

In occasione dei 500 anni della pala d’altare della chiesa di San Pietro Apostolo “Madonna della Sapienza”, che venne dipinta da Giovanni Buonconsiglio e che di recente è stata restaurata, domenica 28 aprile alle 17 Vittorio Sgarbi sarà al Teatro San Pietro, in via Matteotti, a Montecchio Maggiore. Il critico d’arte terrà una lectio magistralis su Giovanni Buonconsiglio e sul Rinascimento veneto. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Arzignano, voto a domicilio per le elezioni del 26 maggio

Ad Arzignano, in occasioni delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione possono chiedere di esercitare il voto a domicilio. Per avvalersi di questo diritto, gli elettori devono far pervenire, entro lunedì 6 maggio una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione, indicandone l’indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Ulss, dal quale risulti l’esistenza di una infermità fisica con prognosi di almeno 60 giorni o che comporti la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune (0444 476551, elettorale@comune.arzignano.vi.it).

Open day all’ospedale per la giornata delle ostetriche

In occasione della giornata internazionale delle ostetriche, le mamme ed i papà in attesa saranno i protagonisti dell’Open day organizzato per sabato 5 maggiodalle ostetriche dell’ospedale Alto Vicentinodi Santorso. L’evento vuole essere una giornata dedicata alla nascita, ricca di momenti di confronto e di condivisione, di consapevolezza e di conoscenza. Durante l’Open Day verranno presentati i servizi attivi nel territorio e dedicati a mamma e bambino. La giornata proseguirà con laboratori e con un momento informativo sul portare in fascia. Al termine sarà possibile avere un ricordo fotografico. L’incontro, che inizierà alle 9.45 nella sala Bolla rossa, al primo piano, è gratuito e prevede l’offerta di un buffet nella pausa pranzo. Per informazioni si può contattare la Sala parto dell’ospedale al numero 0445 571777.

I giochi di una volta in piazza ad Arzignano

I giochi di una volta saranno protagonisti del pomeriggio di giovedì 25 aprile (con inizio alle 15), ad Arzignano. In piazza Libertà è in programma il torneo di scacchi in memoria di Tiziano Tarperi e Giancarlo Bolla; in piazza Campomarzio, invece, spazio alle atmosfere delle antiche fiere di paese con giochi in legno francesi; in piazza Marconi ci saranno giochi di movimento: campanon, tiro alla fune, salto della corda e tanti altri. Ci sarà anche la possibilità di vedere come si giocava al “cianco” e alla “porcola”.