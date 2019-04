Vicenza e provincia in breve

Pfas, pubblicati i materiali relativi all’emergenza –

È online una nuova sezione del sito ufficiale di Regione del Veneto nella quale è possibile visualizzare e scaricare tutto il materiale relativo all’emergenza Pfas in Veneto dal 2013 a oggi. Nella sezione vengono raccolti tutti i documenti, gli atti amministrativi e le fonti relative alle attività istituzionali della Regione del Veneto legate alla presenza, rilevata in alcuni ambiti del territorio regionale, di sostanze perfluoro alchiliche (Pfas) in acque sotterranee, acque superficiali e acque potabili a partire dal 2013. L’area sarà progressivamente implementata ed aggiornata fino a rendere disponibile, in ottica open data, tutta la documentazione relativa al tema in un’unica area web.

La pena per violenza sessuale è definitiva. Va in carcere

I carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore hanno rintracciato ed arrestato un cittadino del Bangladesh, Karim Mohammed Mamun, di 30 anni, per il quale la Corte di Appello di Roma aveva emesso una sentenza di condanna definitiva, per una violenza sessuale commessa dallo straniero nel giugno del 2017 nella Capitale. La sentenza, passata in giudicato, è divenuta esecutiva e Mamun è stato arrestato e tradotto alla casa circondariale di Vicenza, dove sconterà la pena di un anno e mezzo di reclusione.