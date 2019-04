Vicenza e provincia in breve

Lonigo, evade dai domiciliari. Ora è in carcere –

I carabinieri della stazione di Lonigo, nella serata di ieri, 16 aprile, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione il 30enne Samuele Lucarelli, nato e residente in provincia di Catania, agli arresti domiciliari a Lonigo presso la comunità terapeutica Papa Giovanni XXIII per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata. L’uomo si era allontanato dalla struttura nel pomeriggio ed è stato rintracciato dalla pattuglia dei carabinieri di Lonigo nei pressi della stazione ferroviaria. Al termine delle formalità di rito, si sono parte per lui le porte del carcere di Vicenza.

Cercando il lavoro, consulenti a disposizione degli iscritti

Il progetto Cercando il lavoro mette a disposizione degli iscritti una sessione di incontri individuali di 30 minuti con un consulente del lavoro, con l’obiettivo di orientare il disoccupato alle migliori strategie di ricerca attiva di lavoro e fornirgli maggiori conoscenze contrattuali e normative. Gli incontri si svolgeranno mercoledì 22 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, all’Urban Center di Thiene, in via Roma 26. Per prenotare l’incontro: cercandoillavoro@comune.vicenza.it oppure 0444/221910- 221967. Questa la pagina per iscriversi a Cercando il lavoro.