Vicenza e provincia in breve

Noventa, denunciata l’autrice di una truffa on line –

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, hanno denunciato a piede libero, per truffa in concorso, una donna di 45 anni, L.F., residente a Genova. La donna, nelle settimane scorse, assieme ad un’altra persona ancora ignota, aveva pubblicato nel sito di vendite online www.trattoriusati.com un annuncio riguardante un trattore d’epoca. All’annuncio aveva risposto un 43enne di Noventa. Questi aveva anche fatto un bonifico di tremila euro, a favore di un conto corrente risultato intestato all’indagata che, naturalmente, si è subito dopo resa irreperibile senza consegnare la merce.

Vicenza, le telecamere riprendono lo spaccio in Viale Milano

Ieri pomeriggio, a Vicenza, verso le 15, le telecamere installate in viale Milano hanno ripreso un episodio di spaccio. Dal comando di polizia locale è partito subito l’ordine di intervento alla pattuglia antidegrado presente in zona. Lo spacciatore ha fatto in tempo a dileguarsi, mentre l’acquirente è stato fermato. Accompagnato in comando, l’uomo è stato identificato come L.M., 30 anni, marocchino residente in provincia e regolare in Italia. Risultato in possesso di 9,07 grammi di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Thiene, clima e ambiente in una serata con Luca Mercalli

Un convegno pubblico, a Thiene, per parlare di ambiente, di clima, di politiche a tutela del territorio. Ma anche per ribadire quanto sia fondamentale investire sul futuro del pianeta, puntando su investimenti e progetti green. L’evento, che si terrà al Teatro Comunale giovedì 18 aprile, alle 20.30, è organizzato da Banca Alto Vicentino che per l’occasione ha invitato Luca Mercalli, noto meteorologo, presidente della Società meteorologica italiana e divulgatore, soprattutto per la Rai, che affronterà la tematica di strettia attualità relativa ai cambiamenti climatici che stanno impattando in maniera sempre più rilevante sul pianeta.