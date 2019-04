Vicenza e provincia in breve

“Parco divertimenti di Pasqua” a Campo Marzo

Per le prossime festività, da oggi e fino al primo maggio, a Campo Marzo, Vicenza, sarà attivo il “Parco divertimenti di Pasqua, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 22; il sabato e i festivi sarà attivo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23.30. Le dodici attrazioni, alle quali si aggiungono due rivenditori di dolci e di alimentari, ritornano ad animare la Pasqua dopo alcuni anni: il parco divertimenti in questo periodo dell’anno mancava infatti dal 2016.

Controlli antidroga a scuola. Nessuna segnalazione al Chilesotti

Nell’ambito delle attività di educazione alla salute e di prevenzione alle tossicodipendenze che l’istituto Chilesotti di Thiene ha attivato da qualche anno, questa mattina, in collaborazione con la polizia locale, si è svolto un intervento nelle classi del biennio. Con il supporto del cane Rocky, gli agenti hanno sottoposto gli studenti ad una verifica olfattiva per verificare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. Il controllo non ha portato ad alcuna segnalazione. Le attività di educazione e di prevenzione continueranno anche con altre attività, in collaborazione con l’Uls come quelle che si svolgeranno a Ca’ Dotta a Sarcedo.

Bassano, la biblioteca in piazza con BancoLibro

dalle 10 alle 18 di domani, sabato 13 aprile, la biblioteca civica di Bassano del Grappa sarà presente con un mercatino del libro in piazzetta Ragazzi del ’99. Saranno messi in vendita ad un prezzo molto conveniente, volumi doppi acquisiti nei mesi scorsi da diverse donazioni. Il ricavato verrà usato per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca. Saranno messi in vendita intere collane della casa editrice Salerno, tra le quali quella dei Profili di personaggi storici, biografie di scrittori, saggi critici, edizioni critiche dantesche. Inoltre volumi prodotti dall’Editrice Antenore, molte edizioni locali e diversi titoli fuori commercio.

Concerto di musica antica ad Arcugnano

Alle 18 di domenica 14 aprile l’ensemble vocale e strumentale del dipartimento di Musica antica del conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza sarà impegnato ad Arcugnano, per il concerto di apertura della nuova edizione di “Musica antica ad Arcugnano – I giovani e la musica antica”. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune, sarà ospitata dalla sala consiliare, in piazza Rumor. “Da Sweelink a Kreutzer: strumenti e linguaggi in tre secoli di musica” è il titolo del programma proposto, che condurrà ad ascoltare stili e linguaggi molto diversi tra loro, legati agli strumenti eletti e ai loro autori più rappresentativi.

A Torrebelvicino si commemora il sacrificio di Volpato e dei partigiani

Domani, sabato 13 aprile, a Pianura di Torrebelvicino è in programma la cerimonia per il 74esimo anniversario del sacrificio di Benvenuto Volpato “Armonica” e dei Partigiani delle Valli Leogra e dell’Agno. L’appuntamento è promosso dai Comuni di Marano, Torrebelvicino e Recoaro Terme. Il programma prevede, alle 14.30, il raduno a Pianura di Torrebelvicino, dove verrà scoperta la nuova lapide e verrà deposta una corona sul luogo dell’uccisione di Benvenuto Volpato. Un’altra corona sarà poi deposta presso il monumento al Partigiano e seguiranno i discorsi commemorativi delle amministrazioni comunali. Al termine della cerimonia ci sarà un breve rinfresco presso la Casa del Popolo, sede dell’Arci di Torrebelvicino.

A Montecchio lo spettacolo “Il tempo scandito dalla raccolta dell’acqua”

Torna domenica 14 aprile alle Priare dei Castelli, a Montecchio Maggiore, lo spettacolo teatrale “Il tempo scandito dalla raccolta dell’acqua”, organizzato dalla Pro loco Alte Montecchio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, finanziato da Acque del Chiampo e messo in scena da Ensemble Teatro. Gli spettacoli sono in programma alle 15, alle 16 e alle 17. Costo del biglietto d’ingresso al sito ipogeo: 3 euro per l’intero, 2 euro per il ridotto (over 60 e minorenni), gratis bambini fino ai 10 anni.