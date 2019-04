Vicenza e provincia in breve

Elezioni europee, si modificano gli orari dell’ufficio elettorale –

In vista delle elezioni europee del 26 maggio, per il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali da allegare alle sottoscrizioni, ai fini della presentazione delle candidature, l’ufficio elettorale di palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26, a Vicenza, sarà aperto al pubblico, in via straordinaria, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 8.30 alle 14, lunedì 15 aprile dalle 14 alle 17, martedì 16 e mercoledì 17 aprile dalle 8.30 alle 20.

Serata sulla sicurezza, domani, a Mussolente

“Legittima difesa e Decreto sicurezza: cosa cambia” è il titolo di un incontro in programma venerdì, alle 21, nella sala consiliare del municipio di Mussolente. Sul tavolo dei relatori interverranno gli onorevoli della Lega, Silvia Covolo, Ingrid Bisa e Germano Racchella e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato. Introdurrà la serata, anticipando le linee d’azione previste sul tema nel suo programma elettorale, Tatiana Marchesan candidata sindaco per la Lega alle elezioni del 26 maggio a Mussolente. “Una serata utile per comprendere quali sono ora i diritti ma anche i limiti della difesa tra le mura di casa,– ha spiegato Marchesan – cosa possiamo e non possiamo fare per difenderci”.

Zugliano, si presenta il libro sul gemellaggio con Agordo

Alle 17 di sabato 13 aprile la sala convegni della distilleria Zanin, in via Cinquevie a Zugliano, sarà presentato il volume “Il filo di seta tra Agordo e Zugliano. Storia di emigrazione, lavoro e amicizia”, scritto a più mani da ricercatori appartenenti ad entrambe le comunità e pubblicato, di concerto, dai due Comuni, in occasione del trentennale del gemellaggio Agordo-Zugliano che ricorre quest’anno. All’appuntamento sarà presente anche il sindaco di Agordo Sisto Da Roit.

Porsche e Harley Davidson in centro a Vicenza

Domenica 14 aprile, a Vicenza, è in programma una giornata dedicata agli appassionati di motociclette e automobili con due eventi organizzati in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune. A Campo Marzo arriva il “Mini Run motociclistico Harley Davidson”. Le moto si ritroveranno in via del Commercio alle 14, alla Club House Hell’s Angels MC, raggiungeranno Campo Marzo alle 16.30/17 e sosteranno davanti al bar Smeraldo. L’iniziativa, curata da Black Cats Vicenza, non si svolgerà in caso di maltempo. Le auto partecipanti al “Raduno di primavera del Porsche club federazione italiana”, promosso da Porsche club Toscana, arriveranno invece in corso Fogazzaro, dove sosteranno, tra le 12 e le 17 circa, tra contra’ Busato e contra’ Cantarane.